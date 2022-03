Dertigtal bewoners uit Merksem krijgen enveloppe met kogel in de bus

Het was schrikken vanmorgen voor de bewoners van de Patrijsstraat in Merksem. Toen zij hun brievenbus leegmaakten, vonden ze een enveloppe met daarin een kogel. De politie vermoedt dat het om een bedreiging gaat die gericht is tegen een van de buurtbewoners. Het parket is een onderzoek begonnen.

De Patrijsstraat werd vanmorgen ook een tijdje afgesloten omdat er een verdacht koffertje gevonden was. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse, maar uiteindelijk bleek dat de koffer leeg was.