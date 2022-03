Door VS gezochte terrorist en nummer-2 van de Afghaanse taliban, Sirajuddin Haqqani, toont uitzonderlijk zijn gezicht

Sirajuddin Haqqani is de voorbije jaren al enkele keren ontsnapt aan een drone-aanval van de VS. Hij is ongeveer 40 en nam in 2018 van zijn vader de leiding over van het beruchte Haqqani-terreurnetwerk in Afghanistan. Dat maakt deel uit van de talibanbeweging en geldt als een van de meest extremistische onderdelen daarvan. Het Haqqani-netwerk wordt door de VS verantwoordelijk gehouden voor tal van aanslagen in Afghanistan, onder meer tegen voormalig president Hamid Karzai.