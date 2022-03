Gedetineerden en mensen uit psychische zorg organiseren concerten in het conservatorium van Brussel

De eerste voorjaarsconcerten in het Koninklijk Conservatorium van Brussel staan in het teken van re-integratie. Enkele (ex-)gedetineerden uit de gevangenis van Vorst en patiënten uit de psychische zorg of centra voor drugsproblemen, mogen de concerten zelf organiseren. "Ik heb samen met de anderen de muziek en de artiesten gekozen en we hebben ook de affiches gemaakt", vertelt ex-gedetineerde Koen. "Je leert er een andere soort muziek mee kennen want als gedetineerde ben je niet echt thuis in klassieke muziek."