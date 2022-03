Pieterjan uit Wevelgem helpt Russische truckchauffeurs: "Gestrand op parking in Rekkem, zonder geld"

Pieterjan gaat telkens via Google Translate het gesprek aan om te vragen of ze iets nodig hebben: voedsel, sanitair of gewoon een babbel. Indien dat zo is probeert hij hen uit de nood te helpen. "Ze zeggen dat hun bankkaart niet geblokkeerd is, maar in de media hoor ik net het omgekeerde. Ik veronderstel dat sommigen nog wat cash op zak hebben. Maar ook dat geraakt ooit op, hé."

"Ik ben al een paar keer naar het winkeltje van een tanksstation geweest, om te vragen of ze iets konden schenken aan die chauffeurs. Gelukkig kreeg ik telkens iets mee. De chauffeurs appreciëren mijn hulp wel", zegt hij. "Maar vooral op het vlak van hygiëne kan ik een verschil maken. De sanitaire blok op de parkeerplaats is buiten dienst. Ik heb al een paar douchebeurten in de buurt kunnen regelen voor sommige chauffeurs."