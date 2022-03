Meer dan 500 West-Vlaamse apothekers schenken medicatie aan slachtoffers oorlog Oekraïne

De oproep van apotheker Anne Leenesonne uit Sijsele bij Damme is een succes. Van de 650 West-Vlaamse collega-apothekers die ze aanschreef, zijn er al meer dan 500 die medicatie en ander materiaal geschonken hebben. "En ook vandaag zijn er nog pakketjes aangekomen bij mij. Het is bijna niet te geloven. Ik had nooit verwacht dat mijn oproep zo'n succes ging worden."

"Van sommige apothekers kreeg ik niet één, maar meerdere doosjes met pillen. Denk maar aan pijnstillers, zoals paracetamol of ibuprofen. De pillen zijn zeker niet vervallen, dat was een van mijn voorwaarden. Daarnaast kreeg ik ook veel ontsmettingsmiddel en steriele compressen. Al dat materiaal is vrij snel tot bij mij in de apotheek geraakt via het transportsysteem van groothandel Febelco, waar het overgrote deel van de (West-Vlaamse) apothekers op aangesloten is. Die groothandel bevoorraadt ons tot 3 keer per dag. Via hen kreeg ik pakketjes van mijn collega-apothekers uit de provincie."