In Leuven wordt de Dag van de Vliegende Kanonniers gevierd

In 1962 aanvaardde Leuven het peterschap over het 17de en 18de Regiment Rijdende Artillerie, precies 60 jaar geleden dus. "Het peterschap had tot doel de vriendschapsbanden tussen de Belgische bevolking en het leger te verstevigen", zegt schepen Dirk Vansina. "De gekazerneerde troepen in de Sint-Maartenskazerne maakten volledig deel uit van de Leuvense gemeenschap. En die band is er altijd gebleven met als jaarlijks hoogtepunt de bloemenhulde op de eerste zaterdag van de maand maart."