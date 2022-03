Internationale vrouwendag voor Sint-Augustinusinstituut uit Bree: vragenuurtje in het parlement over rol van vrouw in politiek

Samen met een klas uit Jambes in Namen mogen ze verschillende vragen afvuren op Kamervoorzitster Eliane Tillieux en voorzitster van de Senaat Stephanie D’Hose over de rol van vrouwen in de politiek. "De leerlingen stonden er niet altijd bij stil dat er in de politiek nog altijd een ongelijkheid bestaat, dus het is heel interessant dat ze er meer over te weten komen door met twee topvrouwen in de politiek te spreken."