Gemeenten krijgen steun bij opvang Oekraïense vluchtelingen, Jambon (N-VA): "We voorzien 1.000 euro voor elke plaats"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zat vanmorgen in een online overleg samen met alle Vlaamse burgemeesters. Zij hadden veel vragen over de coördinatie van vluchtelingenstroom uit Oekraïne die er mogelijk zit aan te komen."We zullen de gemeenten vergoeden voor elke collectieve opvangplaats die ze creëren", zegt Jambon (N-VA) na dat overleg. "Ze krijgen duizend euro per plaats die ze maken". Minister van Begroting en Wonen Diependaele (N-VA) laat weten dat de 1.000 euro (voorlopig) eenmalig is, per beschikbare plaats. Met de onderliggende voorwaarde dat de opvangplaats voor minimum 3 maanden wordt voorzien.

"De burgemeesters zijn nu bezig met te bekijken waar er ruimte vrij is", gaat Jambon verder. "Ik denk aan lege hotels, of lege rusthuizen, maar de burgemeesters kennen het lokale aanbod het best. Daarna kunnen wij inventariseren om te kijken welke plaatsen het snelst operationeel worden", aldus Jambon.

Minister van Binnenlands Bestuur Somers (Open VLD) geeft mee dat ook Horeca Vlaanderen een bevraging bij de hotel- en logiessector zal opstarten, om in kaart te brengen hoeveel kamers zij beschikbaar kunnen stellen. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw en de eventsector brengen in kaart welke materialen zij kunnen aanleveren aan de lokale besturen om collectieve opvangplaatsen te voorzien.