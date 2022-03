Lichtervelde eert WK-kampioen veldrijden bij de beloften Joran Wyseure met volksfeest

“Het is enorm plezant om zo’n feest te mogen meemaken en te merken hoe Lichtervelde heeft meegeleefd”, zegt Joran Wyseure. “Dit doet toch wel iets met mij. Het is een hele eer, zeker omdat Lichtervelde zo koers-minded is.” Om 16 uur beklom de jonge renner het balkon. “Dat is het enige waar ik een beetje tegenop kijk maar het zal wel passeren en daarna wordt het nog een leuke dag”, zei hij vooraf.

Die gouden medaille in Lafayetteville in januari kwam geheel onverwacht. “Met Nieuwjaar was het zelfs nog niet zeker dat ik er zou bij zijn. Maar alleen al het avontuur in de States was behoorlijk indrukwekkend. Dan nog met de trui te mogen weerkeren, was een kippenvelmoment.”

Wyseure wil nog even van zijn titel genieten en verder naar school gaan om dan met zijn nieuwe ploeg Alpecin-Fenix Cycling Team het wielrennen op de weg aan te vatten, zonder dat het programma al duidelijk is.