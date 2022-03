Liveblog - "Marioepol is volledig ingesloten", Rusland belooft tijdelijk staakt-het-vuren en "humanitaire corridor"

Marioepoel, een stad van 450.000 inwoners aan de Zee van Azov, is een belangrijke plaats in de oorlog. De stad is voor de Russische bezetter strategisch cruciaal om via land de Krim, dat al in 2014 geannexeerd werd, en de regio Donbas met elkaar te verbinden.

Volgens Oekraïense militaire bronnen zetten de Russische troepen hun offensief ook elders in Oekraïne voort met luchtsteun en het gebruik van zeer precieze wapens. Vooral de twee grootste steden, Kiev en Charkov, worden verder omsingeld, blijkt uit een rapport van het Oekraïense leger.