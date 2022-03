Muzikaal statement uit tientallen Vlaamse beiaarden: "Willen boodschap van vrede en troost voor Oekraïne laten klinken"

Els Debever is de stadsbeiaardier van Nieuwpoort. Ook zij kroop achter haar beiaard om de mensen in Oekraïne te steunen. "Ik begin mijn programma met het volkslied van Oekraïne om daarna over te gaan naar enkele Oekraïense volksliederen en liederen die te maken hebben met vrede. Dit weekend komen ook de eerste vluchtelingen vanuit Oekraïne toe in de IJzerstad."



Diane Mille kwam luisteren naar het klokkenspel. "Ik ben constant aan Oekraïne aan het denken", zegt ze. "De oorlog grijpt me erg aan. Het is afwachten hoe alles verder zal evolueren." Ook Micheline Kiebooms uit Nieuwpoort kwam luisteren met haar man. “Dit is het enige dat we nog kunnen doen voor die mensen. Het is een verplichting om hier aanwezig te zijn en onze verbondenheid met het Oekraïense volk te tonen. Ook in Nieuwpoort lag honderd jaar geleden alles plat. Een bijkomende reden om er vandaag bij te zijn."