Oekraïne heeft een rijke bodem met granen, ertsen en mineralen: de oorlog zal wereldwijd een impact hebben

Wat er precies in het hoofd van de Russische leider Vladimir Poetin omgaat inzake Oekraïne, is moeilijk in te schatten. Er is uiteraard een sterke heimwee naar de tijd van het imperium van de Sovjet-Unie of het tsarenrijk, de vrees voor verdere uitbreiding van de NAVO in het oosten, een vrees van een autoritair conservatief-nationalistisch regime in Moskou voor liberale invloeden en mogelijk volksprotest in eigen land.

Toch is ook niet uitgesloten dat Moskou nu ook de hand wil leggen op de rijkdommen van Oekraïne en die -samen met de eigen minerale rijkdommen- uit te spelen om de wereldmarkt onder druk te zetten. Nog altijd is een te groot deel van de Russische economie afhankelijk van export van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas, sectoren met minder toekomstperspectief. Grondstoffen zoals ertsen en zeldzame mineralen zouden voor Moskou een broodnodige diversifiëring betekenen.