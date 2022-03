Politie Merchtem kan dader van twee vluchtmisdrijven opsporen: "Ik hoop dat hij zwaar gestraft wordt"

Motorrijder Raphaël Dufour die slachtoffer werd van een van de vluchtmisdrijven, is blij dat de dader gevat is. "Ik ben opgelucht", zegt hij. "Ik hoop dat hij een zware sanctie krijgt. Zoiets wil je nooit meemaken. De bestuurder vlamde tegen hoge snelheid door de straten in Brussegem. Ik zag in de Vollickstraat in de verte een wagen tegen hoge snelheid mijn richting uitkomen. Maar de chauffeur had niet de bedoeling om te vertragen, hij reed mij liever omver en knalde met zijn spiegel tegen mijn linkerhand waarmee ik mijn stuur vasthield. Met zijn bumper raakte hij mijn bovenbeen, waardoor ik tegen de grond smakte. Hij heeft nooit geremd. Ik had meerdere breuken en letsels, ik herstel nog altijd.”