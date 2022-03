Dagelijks anderhalf uur vertraging op het spoor door aanrijdingen met dieren, blijkt uit studie Infrabel

In 2021 werden zestig dieren aangereden op het Belgische spoor, zegt Infrabel. Dat is een stijging van dertig procent tegenover 2020, toen er 45 werden aangereden, en ook een forse toename tegenover 2019 toen er 36 dieren werden aangereden. In totaal registreerde spoornetbeheerder Infrabel vorig jaar gemiddeld bijna anderhalf uur vertraging per dag als gevolg van dieren op of rond de sporen (aanrijdingen zelf, of meldingen van dieren rond of op het spoor). Het begin van de lente was de meest kritieke periode. Vaak gaat het om dieren zoals reëen, herten, everzwijnen en vogels. De meeste aanrijdingen incidenten gebeurden dan ook in bosrijke provincies zoals Namen, Luik en Luxemburg.

Maar ook "gedomesticeerde" dieren zijn vaak het slachtoffer, zoals paarden, honden of koeien. In Vlaanderen spant Vlaams-Brabant de kroon, wellicht door de aanwezigheid van de vele landbouwgronden rond de spoorwegen waardoor er al eens een ontsnapt paard of rund op de sporen terechtkomt, verklaart Infrabel zelf. Er werden ook exotische dieren aangereden op de sporen, zoals struisvogels, lama's en kangoeroes.