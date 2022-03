Stroompanne in Evergem: 7 wijken over de middag zonder elektriciteit

In Evergem hebben een paar woningen tussen 12 en 2 uur vanmiddag zonder elektriciteit gezeten. Wie elektrisch wilde koken, heeft dat dus wat moeten uitstellen.

De oorzaak van de stroompanne was een overbelasting in 1 cabine, waarvan 7 andere cabines afhangen, en dus ook 7 wijken. In al die wijken viel de stroom uit rond 12 uur. In totaal ging het om zowat 300 woningen die even zonder stroom zaten.

Technici van Fluvius kwamen ter plaatse om de mensen weer van elektriciteit te voorzien. Aan een definitieve herstelling van het defect wordt momenteel nog gewerkt.