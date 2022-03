Zonnige krokusvakantie voor Limburgs toerisme: meer dan 150.000 overnachtingen 

Vorig jaar tijdens de krokusvakantie kenden logies nog tal van beperkingen en was Limburg bedekt onder een prachtig wit tapijt, maar dat is dit jaar wel anders. Het mooi weer werpt duidelijk vruchten af voor de Limburgse buitenattracties en vakantieparken, zo toont de bevraging van Visit Limburg. "We zien dat het aantal boekingen in januari en februari maar liefst 45 procent hoger ligt dan in 2019, een pre-coronajaar”, aldus Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Visit Limburg.