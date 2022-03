Vermiste vrouw (81) uit Genk gezond en wel teruggevonden in Oostende

Vrijdagavond startte de politie van Genk een zoekactie naar een 81-jarige hulpbehoevende vrouw. Ze was als vermist opgegeven, en de verdwijning was onrustwekkend. Meerdere politieteams gingen met een speurhond op zoek in de omgeving van haar woning in Genk. Ook werd er een helikopter ingezet tijdens de zoekactie.

Ondertussen werd ook aan zee gezocht, omdat de dame mogelijk de trein had genomen in Genk. Dat vermoeden bleek te kloppen. De tachtiger werd vannacht in goede gezondheid aangetroffen door de politie in Oostende.