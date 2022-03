Verschillende ouders blijven gesloten crèche Schoten steunen: "Klacht is wraakactie van medewerker"

Wel waren er volgens Kirsten problemen met een verzorger die in de crèche werkte. “Hij had al 2 waarschuwingen gekregen van de verantwoordelijke van de crèche omdat hij bepaalde vragen van ouders niet opvolgde. Zijn werkattitude was niet altijd even goed. Die medewerker heeft volgens ons, de ouders, de klacht ingediend. Het is een klacht met leugens waar wij niet achter staan. We zien het als een wraakactie waar de crèche nu de dupe van is.”