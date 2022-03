VZW Tiszo uit Sint-Niklaas: "Agressie tegen LGBTQ+-gemeenschap vermindert, mentaliteitswijziging is bezig, maar traag"

Na de moord op Polfliet, is het holebi-thema heel veel aan bod gekomen, "en dat heeft toch wel positieve evolutie teweeggebracht", zegt Raes. "Het thema is meer bespreekbaar geworden, mensen willen al iets makkelijker luisteren naar ons, en beginnen ook in te zien dat wij ook maar gewone mensen zijn die recht hebben op liefde. We merken dat bijvoorbeeld als we vorming geven op scholen. Jongeren beseffen nu soms pas dat ze fout waren toen ze scheldwoorden gebruikten tegen holebi's. Er is nog een lange weg te gaan, want verbaal geweld tegen ons is er nog altijd te veel. Fysieke agressie is wel geminderd."