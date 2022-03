Restaurantuitbaters uit Hoogstade werken nu op sluitingsdag om stijgende energieprijzen de baas te kunnen

“De elektriciteit wordt volgens een nieuwe offerte 10 keer duurder en de gasprijs is meer dan verdubbeld”, zegt chef-kok Gert Debergh. "Verschillende koelkasten, een vaatwasmachine die vaak gebruikt wordt, tot tien uur per dag koken op gas: een restaurant verbruikt veel. Nu de energieprijzen de pan uit swingen, wordt het voor ons heel moeilijk om rendabel te blijven."

Het culinair duo denkt er (nog) niet aan om de extra hoge energieprijzen door te rekenen aan hun klanten. “Onze eigen prijs verhogen? Dat is het laatste wat we willen. We proberen vanaf nu meer omzet te halen door ook op maandag te openen, dat is één van onze sluitingsdagen. Het wordt wel moeilijk om de bijkomende energiekosten op te vangen met één extra openingsdag. We rekenen nu op mooiere lentedagen en onze prachtige tuin om meer omzet te draaien.”