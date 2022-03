200 betogers op Antwerpse Scheldekaaien tegen bouw Maritieme Campus in de Hobokense Polder

Ria Thijs van Natuurpunt Hobokense Polder vertelt hoe de Maritieme Campus er uit zal zien. “Het is een enclave in de polder van 50 meter hoog. Ook is er toestemming voor 6 torens van 70 meter hoog. De polder, vlak naast de Schelde, is een belangrijke plek voor trekvogels. Begrijp me niet verkeerd, we zijn niet tegen het project van de Maritieme Campus, we zijn tegen de locatie.”