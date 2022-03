43 Oekraïense vluchtelingen krijgen warm onthaal in Merchtem

Vanmiddag is een eerste bus in Hamme bij Merchtem toegekomen met 43 Oekraïense vluchtelingen. Ze worden nu verdeeld onder gastgezinnen. Burgemeester Maarten Mast (Open VLD) leidt alles mee in goede banen. "Onze diensten burgerzaken en de sociale dienst zijn hier. We voorzien ook tolken. Maandag kunnen die mensen hun administratie in orde brengen, laat ze nu maar eerst bekomen en kennis maken met hun gastgezinnen. De komende week verwachten we nog een tweede bus, maar we kunnen dat aan, er zijn kandidaten genoeg."