Armand Debelder bezieler van Geuzestekerij 3 Fonteinen in Beersel overleden

"Armand, je laat een grote leegte achter in ons leven. We zullen nooit vergeten hoe uw warme persoonlijkheid, uw enthousiasme en uw passie ons hebben aangestoken om uw levenswerk verder te zetten. We zijn u voor altijd dankbaar voor de kansen die ge ons hebt gegeven. We zullen onze taak om 3 Fonteinen naar de volgende generaties te leiden, met trots, nederigheid en waardigheid dragen, zoals jij altijd gedaan hebt. ", besluit de ploeg van 3 Fonteinen in Beersel.