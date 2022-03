Chalets in Gierle en Balen onbewoonbaar door 2 branden 

Kort na 6 uur is brand ontstaan in een chalet aan Sijsjespad in Gierle, bij Lille. De brand is rond de schouw ontstaan aan een silo met pellets. De zijkant van de chalet en het dak raakten ernstig beschadigd. De chalet is voorlopig onbewoonbaar. Voor de bewoner moet opvang worden gezocht. Niemand raakte gewond. De brandweer redde nog een hond uit de chalet.

In april 2021 brak ook al een brand in dezelfde chalet. Een vrijstaand bijgebouw brandde toen uit en de chalet zelf raakte beschadigd door de hitte van het vuur. Sijsjespad in Lille ligt in een bosrijke omgeving vlakbij het recreatiedomein De Lilse Bergen