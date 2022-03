Ellende in de omsingelde havenstad Marioepol wordt het brandpunt van de invasie in Oekraïne

Voor Oekraïne is Marioepol erg belangrijk. De stad ligt aan de Zee van Azov, een bijna ingesloten deel van de Zwarte Zee en is een belangrijke haven voor de uitvoer naar de rest van Europa, Turkije en het Midden-Oosten. Het is nog wat vroeg om vergelijkingen te trekken, maar de verwoesting van Marioepol zou in het Oekraïense historische geheugen gegrift kunnen worden als een symbool van stedenverwoesting net zoals Grozny in Tsjetsjenië in 1999 (eerste oorlog van Vladimir Poetin) en Aleppo in Syrië in 2016 (na Russische interventie).