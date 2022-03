Geen parkeerplaatsen in Sint-Joost-Ten-Node? Dan creëert apotheker er zelf eentje

Parkeerplaats vinden in de buurt van een winkel in het Brusselse gewest is niet evident, maar in Sint-Joost-Ten-Node is het een ware uitdaging. En dat weten handelaars ook. Apotheek de la Jonction achter het Noordstation gebruikt vanaf nu een garagebox voor het cliënteel. Wel met een dranghek om de reeds geparkeerde kleine wagen af te schermen. Wie dringend iets nodig heeft uit de apotheek kan dus in de garagebox parkeren.