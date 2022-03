Grondwerken Oosterweelverbinding morgen opnieuw van start

Twee maanden nadat de grondwerken aan de Oosterweelverbinding door de Raad van State werden stilgelegd in het kader van de PFAS-problematiek, kunnen de werken hernomen worden. Dat laat Lantis, het bedrijf dat de werken realiseert en beheert, weten. De werfzone Linkeroever wordt vanaf morgen weer opgestart, werfzone Scheldetunnel volgt later in de week.