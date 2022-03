Honderden ronkende motoren voor jubileum motorclub MC Lotus in Bilzen

Vandaag kwamen heel wat oud-leden van de club nog even proeven van de glorietijd van weleer. In zaal de Linde in Martenslinde werd een tentoonstelling gemaakt met verschillende herinneringen van de club. Heel wat foto's en plakboeken, en op de tentoonstelling hangen ook heel wat jackets van doorheen de jaren. "Maar we kropen al eens op onze motor in een T-shirt en een korte broek", lacht Guido Slechten.