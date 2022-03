Kust blikt tevreden terug op krokusvakantie: "40 procent meer dagjestoeristen dan vorig jaar"

Het zonnige weer lokte heel wat toeristen naar de kust tijdens de krokusvakantie. Ongeveer 600.000 dagtoeristen zakten af naar zee, dat is ongeveer 40 procent meer dan tijdens dezelfde vakantieperiode in 2021. Ook de hotels kunnen tevreden terugblikken: tijdens het eerste weekend kwamen ze aan een bezettingsgraad van ongeveer 80 procent. Maar de hele week werd zo'n 25 procent meer in een hotel overnacht in vergelijking met vorig jaar.

En het waren vooral toeristen uit eigen land, zegt het provinciebedrijf Westtoer. Op de tweede plaats komen natuurlijk de toeristen uit onze buurlanden, die zijn goed voor bijna 20 procent van alle hotelboekingen. Opvallend: er werd tot 50 procent meer online geboekt in vergelijking met andere jaren en dat zal ook zo blijven volgens Westtoer. "In vergelijking met pre-corona zijn de hotelreservaties via de onlinekanalen meer dan ooit een vaste waarde geworden."