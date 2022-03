Genk solidair met Oekraïne: manifestatie voor democratie en terugtrekking Russische troepen

Het manifest roept op voor een vrij en democratisch Oekraïne en de terugtrekking van de Russische troepen. "We willen de mensen ondersteunen en helpen, maar dat kan niet op dit moment", begint Nadja Derewianka. " Het bandje dat hier speelt zal enkel vrolijke muziek spelen, dat doen ze in Oekraïne ook en zo kunnen we hen een hart onder de riem steken."