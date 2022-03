Mis in 't leives lokt veel volk naar Sint-Pieters-kerk

De voormalige deken van Leuven Dirk De Gendt kwam speciaal de mis opdragen. De man is wel in Mechelen opgegroeid, maar spreekt toch een stevig mondje Leives. Dat gebeurde in zijn gekende stijl, met emotie en een knipoog.De huidige priester in Leuven, de Nederlander Ger-Jan Bruins benadrukte het belang van streektaal.

Vooraan in de kerk zaten burgemeester Mohammed Ridouani (Vooruit) en de Leuvense schepenen. Schepen van cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) probeerde het even in het Leives maar schakelde al snel over naar Algemeen Nederlands met Limburgse tongval. Ze beloofde Leives te leren na haar pensioen.