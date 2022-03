Gentse Halfvastenfoor in opbouw zonder de gevraagde financiële steun van de stad

"We betreuren de beslissing van de stad enorm, want het was niet evident om te overleven. Vorig jaar hadden we alles opgebouwd, maar moesten we alles meteen weer afbreken. Dat waren grote en nutteloze kosten. Een toegeving van de stad had hier op haar plaats geweest. Temeer dat andere steden en gemeenten wél het standgeld aangepast of afgeschaft hebben. Maar we gaan ons hoe dan ook 100 procent smijten, we hebben er goesting in en ik hoop een massa volk te zien op de foor," zegt Herman nog.