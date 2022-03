Naast de fietsersgrot, heeft Stekene nu ook wielerstraatnamen:  "Een logische keuze"

Naast de grot hangen een paar fietsen, en is een aantal wielertruitjes te zien achter glas. "Maar er is nog veel meer," zegt Van Daele, "in totaal zowat 600 truitjes en 30 fietsen hebben we in ons wielermuseum. Maar er is vooral de rijkdom aan verhalen achter die truitjes en objecten. Als je hoort hoeveel inspanningen wielrenners moeten doen voor zo’n truitje, dan stel je vast dat het telkens het resutaat is van de samenwerking tussen mensen achter die renners. En hier zijn zeker truitjes te zien van grote wielrenners, als Cancellara, Contador, Tom Boonen, Sven Nijs, en Greg Van Avermaet. Die zijn niet niet persoonlijk komen brengen natuurlijk. We kregen ze meestal via via."