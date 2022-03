Wat is een no-flyzone en waarom wil de NAVO er geen afdwingen boven Oekraïne?

Voor een no-flyzone boven Oekraïne (of een andere vorm van ingrijpen) is er daarnaast geen mandaat van de Verenigde Naties. De VN-Veiligheidsraad raakt het niet eens over een resolutie om zelfs maar de Russische invasie te veroordelen. De Russen hebben net als de andere permanente leden van de Veiligheidsraad een veto, waardoor de VN dus niet kan ingrijpen.

Oekraïne is ook (nog) geen lid van de NAVO of de EU dus ook op basis daarvan kan er niet worden ingegrepen. De NAVO is een militair bondgenootschap waarbij is afgesproken dat een aanval tegen één lid, een aanval is tegen de gehele alliantie. Ook voor de Europese Unie geldt dat in mindere mate. Zo voorziet het Verdrag van Lissabon, ondertekend door alle EU-leden, een solidariteitsclausule. Al is die vooral voorzien voor terreur- en niet voor oorlogsdreiging.