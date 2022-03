Wat zijn de regels in een oorlog en wat als Rusland of Oekraïne die schenden?

Wie zich niet houdt aan deze regels, en dat kan bewezen worden, kan voor het Internationaal Strafhof in Den Haag gebracht worden. Die internationale rechtbank spreekt zich uit in zaken van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. De vraag is alleen of dat zo eenvoudig zal zijn. De procedures duren er erg lang en zijn zeer ingewikkeld.

De openbare aanklager van het Strafhof liet eerder deze week wel al weten een onderzoek te zijn gestart naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. De openbaar aanklager zegt "alle vroegere en huidige beschuldigingen van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide door wie dan ook gepleegd op gelijk welk deel van het grondgebied van Oekraïne" in het onderzoek te betrekken.

Het onderzoek komt er na een formeel verzoek door tientallen landen, waaronder ook België. Het rechtstreekse verzoek van de staten die partij zijn bij het Internationaal Strafhof, heeft toegelaten om de procedure te versnellen.