Oude De Lijnbus met ingebouwde keuken trekt naar Oekraïne: "We willen koken voor de duizenden oorlogsvluchtelingen"

Carlo hoopt tegen eind maart daar te kunnen opstarten. "We vertrekken nog niet morgen, we willen echt goed uitpluizen waar we het best kunnen helpen. Dit is geen cowboyverhaal, het is een heel eind rijden, we moeten ook deftige voorbereidingen kunnen treffen zodat we daar goed werk kunnen verrichten. We gaan voor alle duidelijkheid niet naar het oorlogsgebied, maar naar waar de mensen al veilig zijn."

Carlo kan nog wat extra steun gebruiken: voedingswaren en drank die lang kunnen bewaren, het is niet mogelijk om vers eten zo ver te brengen. Maar we kunnen zeker ook financiële steun gebruiken. Wie een steentje wil bijdragen vindt meer informatie via de Facebookpagina van Belgium Aid.