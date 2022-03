Vicepremier De Sutter (Groen) wil ook overlevingspensioen voor wie wettelijk samenwoonde: "Systeem nu discrimineert"

Het overlevingspensioen - ook wel weduwepensioen, of weduwnaarspensioen genoemd - is er voor mensen die een partner verliezen, en aan enkele voorwaarden voldoen. "Maar het systeem is eigenlijk achterhaald", zegt De Sutter. "Het is er alleen voor mensen die wettelijk gehuwd waren, dus het discrimineert in eerste instantie de mensen die enkel wettelijk samenwoonden. We weten ook dat er steeds minder mensen trouwen, en meer kiezen om wettelijk te gaan samenwonen. Dus het toont aan dat het systeem niet meer overeenstemt met de realiteit van nu", aldus De Sutter.