VS-minister Blinken belooft steun aan Moldavië, een klein en kwetsbaar buurland dat een kwart miljoen Oekraïners opvangt

Moldavië zit in een erg precaire situatie. De voormalige Sovjetrepubliek werd in 1991 onafhankelijk en meteen daarna kwam de Russischsprekende minderheid in het oosten van het land in opstand. Die kregen de steun van Russische troepen en sindsdien is de smalle oostelijke oever van de rivier Dnjestr een zelfbesturend "vazalstaatje" van Rusland met de naam Trans-Dnjestrië.

Het grootste deel van Moldavië is cultureel verwant met Roemenië, op een kleine autonome Turkse minderheid na. Er wonen ongeveer 2,6 miljoen mensen in Moldavië en het land is erg arm. Net zoals Georgië en Oekraïne heeft Moldavië onlangs een aanvraag tot EU-lidmaatschap ingediend. Op die manier wil het land vermijden om het volgende doelwit te worden van mogelijke Russische agressie.