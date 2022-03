Coronapas en mondmaskers (bijna) op de schop: welke coronaregels verdwijnen vandaag en welke gelden nog wèl?

Vanaf vandaag moet u bij een horeca-, theater- of concertbezoek geen coronapas meer laten zien. Dat heeft het Overlegcomité vorige week beslist. Ook de mondmaskers mogen af vanaf vandaag, behalve in het openbaar vervoer en zorginstellingen. Welke maatregelen verdwijnen er nog allemaal? En welke blijven er nog (even) over? We lijsten op.