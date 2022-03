Zanger Arno ontvangt zijn Lifetime Achievement Award onder luid applaus en een erehaag op het filmfestival in Oostende

Arno Hintjens was de Master van de allereerste editie van Filmfestival Oostende in 2007 en kreeg de eerste ster in de Walk Of Fame op de Zeedijk. Ook dit jaar wordt hij opnieuw in de bloemetjes gezet: met een Lifetime Achievement Award en een groot applaus van bekend en minder bekend volk. Heel wat fans kwamen af om samen een metersdikke erehaag te vormen langs de rode loper.

Arno maakt al ruim een halve eeuw muziek. Liedjes als "O la la la c’est magnifique" en "Les yeux de ma mère" duiken nog elk jaar op in eindejaarslijstjes. Hoewel hij al een hele tijd pancreaskanker heeft, treedt Arno deze maand nog op in de AB in Brussel en in het Kursaal in Oostende.