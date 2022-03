500 dansers nemen deel aan urban danswedstrijd in  Destelbergen

De sporthal Bergenmeers in Destelbergen was vandaag het decor voor een heuse urban danswedstrijd. 498 dansers toonden voor de jury het beste van zichzelf om een kaartje voor het Vlaams Kampioenschap te bemachtigen. De wedstrijd is een initiatief van de lokale dansschool Dance-Revolution en de Vlaamse dansfederatie Danssport Vlaanderen.