Zware brand met metershoge vlammen in Turnhout

Rond 16 uur is brand ontstaan in een gebouw aan de Steenweg op Mol in Turnhout. De brand woedt in het gebouw van Venatu, een winkel voor jachtartikelen. De brand is waarschijnlijk op de eerste verdieping ontstaan, boven de jachtwinkel. Aan de achterzijde van het gebouw slaan de vlammen metershoog door het dak. Of er veel schade is aan de jachtwinkel is nog niet geweten.

De brandweer is met enkele brandweerwagens ter plaatse om de brand te blussen. De Steenweg op Mol is volledig versperd. De oorzaak van de brand is onbekend. Er was niemand aanwezig in het gebouw en er zijn geen gewonden.