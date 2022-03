15.000 euro voor elke Vlaamse school in Brussels Gewest om lerarenkamer te herinrichten

De lerarenkamers van de Vlaamse scholen in het Brusselse gewest kunnen rekenen op een renovatiepremie van 15 000 euro. Er zijn 250 Nederlandstalige scholen ondersteund door de Vlaamse gemeenschap. Dan spreken we al snel over 3,7 miljoen euro. Het meest opvallende is dat scholen zelf mogen bepalen hoe ze die lerarenkamer een opfrisbeurt willen geven.