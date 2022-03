30 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in snelweghotel langs E17 in Nazareth

Burgemeester Danny Claeys (CD&V) kon al even via een tolk met enkelen van hen praten: “De mensen zitten met de handen in het haar. Eén iemand toonde mij foto’s van zijn dorp, dat 4 dagen geleden helemaal vernield is. Het zijn schrijnende taferelen.”

De vluchtelingen verblijven tijdelijk in het hotel. De gemeente probeert zo snel mogelijk andere huisvesting te vinden. “Dit is een tijdelijke situatie”, verduidelijkt burgemeester Claeys. “We doen er nu alles aan om een oplossing voor de langere termijn uit de brand te slepen. Normaal hebben we nood aan 13 woningen. Het zou moeten lukken om ze allemaal hier in Nazareth huisvesting te geven.”