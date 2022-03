Hulpactie Zelzate geschokt door vragen van mannen: "Graag leuke, mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw"

Steun Oekraïne heeft zo’n 200 opvanglocaties gevonden. “We werken met vrijwillige social media-managers, call centers, dokters en advocaten. Voorlopig is het klein genoeg om via de telefoon en op buikgevoel te screenen. Zodra het groter wordt, kan het moeilijker worden. In elk geval zijn we van plan "vrouw zonder man", niet naar "man zonder vrouw" te sturen.”