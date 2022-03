Na het Sportpaleis: Alex Agnew speelt deze zomer als eerste comedian voor staand publiek op de festivalwei in Werchter

De titel van de show, "Wake me up when it's over", is een verwijzing naar de coronacrisis, die een grote weerslag heeft gehad op de cultuuragenda in het algemeen, en ook op Agnews persoonlijke agenda. "Dit krijg je wanneer je Alex Agnew twee jaar lang opsluit in zijn hoofd", zegt hij.

2021 had een feestjaar moeten worden voor de komiek: Agnew wilde zijn 20e verjaardag als comedian vieren op de planken, maar daar heeft de pandemie een stokje voor gestoken. Nu code geel van kracht is, en zomerfestivals na twee jaar weer kunnen georganiseerd worden zoals vanouds, viert Agnew meteen zijn 50e verjaardag én zijn 20 jaar als comedian met een comedyshow in een festivalsetting.