Openingsuren zwembad Overijse nog meer ingeperkt door aanhoudend personeelstekort

De gemeente excuseert zich voor het ongemak en hoopt na de paasvakantie weer meer open te gaan. De gemeente wil het loon van de redders verhogen, laat weekendwerk dubbel tellen en betaalt het geld van een redderscursus volledig terug als je in het Begijntjesbad aan de slag gaat. Het zwembad was erg populair in de hele Druivenstreek, veel gebruikers klagen dan ook over de beperkte openingsuren. Zeker de gezinnen met kinderen hopen dat de wildwaterbaan en het tropisch gedeelte snel weer open gaan.

Zwemclub Zorro en de scholen kunnen wel gebruik blijven maken van het zwembad.