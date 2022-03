Belgische primeur voor West-Vlaamse pijnpatiënten: "Ze kunnen via app zelf regelen hoeveel pijn ze onderdrukken"

Ziekenhuisgroep AZ Delta, met vestigingen in Roeselare, Menen en Torhout, pakt uit met een Belgische primeur. In het pijncentrum daar is voor het eerst in ons land een neurostimulator verbonden met een app op de smartphone van de patiënt. Zo'n neurostimulator is een ingeplant toestel dat zenuwpijnen onderdrukt.

Via de nieuwe app kan de patiënt die zelf bijregelen, in beperkte mate weliswaar. "Als we de controle volledig aan de patiënt zouden overlaten, dan zou dat tot gevaarlijke situaties kunnen leiden", zegt dokter Bart Billet. "Maar als de pijn te hevig is, dan kunnen we ook bijspringen vanuit het pijncentrum en na een teleconsultatie de neurosimulator nog wat meer bijregelen."