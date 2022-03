Bewoners WZC Laken verwelkomen Oekraïense vluchtelingen: "Zelf WO II meegemaakt, onze plicht om te helpen"

De bewoners van wzc De Rand zijn intussen ook gewonnen voor het idee. Enkelen van hen hebben de Tweede Wereldoorlog in ons land meegemaakt, zij vinden het dan ook ergens een plicht om lotgenoten te helpen. "Ik was 20 jaar toen de oorlog in België uitbrak", vertelt Cécile Peeters. "Toen was het wel een andere oorlog, er waren nog geen zo'n bombardementen zoals nu en ze beschikten ook nog niet over al dat modern materiaal waarmee nu oorlog gevoerd wordt. Het is verschrikkelijk om de beelden te zien op de televisie of te horen op de radio hoe die mensen gewoon afgeschoten worden. Ik hoop dat we niet naar nog een wereldoorlog gaan. We moeten helpen en er eens bij stilstaan, wat als wij opnieuw zouden moeten vluchten. Dus ja, ze zijn hier meer dan welkom."