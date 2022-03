Blankenbergse brandweerlui helpen mee aan de grens tussen Polen en Oekraïne: "We zijn het gewoon om in moeilijke situaties te opereren"

Zo'n 15 brandweerlui zullen hun Poolse collega's helpen bij de opvang van oorlogsvluchtelingen aan de grens. Ze nemen hulpboxen mee met daarin levensmiddelen. Eén van de brandweermannen is ook baas van een telecombedrijf en hij wil aan de grens een WIFI-netwerk opstarten zodat vluchtelingen op het internet kunnen.

"Verder willen wij onze capaciteiten als hulpverleners volledig inzetten", zegt brandweerman Mitch De Geest. "De meesten onder ons zijn ook ambulanciers. Dus wij zijn het ook gewoon om in moeilijke situaties te kunnen opereren. Maar ik denk dat we ons moeilijk kunnen inschatten hoe de situatie nu ter plaatse is. Daarom vind ik dat we dan ook ter plaatse moeten gaan om beter in kaart te kunnen brengen hoe we daar echt kunnen helpen."